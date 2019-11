CO2-Steuer: Wenn aus einer angeblichen Verschwörungstheorie gelebte Realität wird

1. Dezember 2014:

Es gab bereits einige Versuche eine solche globale Steuer zu erheben. Eine der Ideen, die mehrmals in den letzten Jahren aufgegriffen wurde, war die einer globalen Kohlenstoffsteuer. Nach jahrzehntelanger Indoktrination ist jetzt ein großer Teil der westlichen Öffentlichkeit bereit zu glauben, dass Kohlendioxid die Ursache der Klimaerwärmung ist und dass die Welt zu Grunde geht aufgrund der (angeblich vom Menschen verursachten) Erwärmung um 0,6 Grad, die in den vergangenen eineinhalb Jahrhunderten beobachtet wurde (plus/minus 0,3 Grad). Daher ist eine große Zahl von Menschen davon überzeugt, dass die Antwort für die Fortsetzung der Zivilisation die Besteuerung derselben – bis hin zu ihrer Auslöschung – ist. Dies ist die Essenz des “globalen Kohlenstoffsteuer”-Vorschlags, der 2008 in einem Leitartikel von Ralph Nader im Wall Street Journal mit dem Titel “Wir brauchen eine globale Kohlenstoff-Steuer” und von Suresh Naidu in einem Gastbeitrag im Jakobiner Mag 2014 ebenfalls mit dem Titel “Wir brauchen eine globale Kohlenstoff-Steuer” befeuert wurde.