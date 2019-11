Anklage gegen Netanyahu: Aufgepasst er kann jetzt alles Mögliche anrichten

…das ganze macht ihn noch gefährlicher, als er es normalerweise schon ist….

Der israelische Generalstaatsanwalt hat gerade Premierminister Bibi Netanyahu in drei Fällen angeklagt. Die Ankündigung erfolgt in einer Zeit der politischen Pattsituation. Es könnte helfen, es zu lösen.

Israel hatte in diesem Jahr zwei Parlamentswahlen, die beide in einer politischen Pattsituation endeten. Weder Premierminister Netanyahu von der Likud-Partei noch der blau-weiße Koalitionschef Benny Gantz gelang es, eine Regierung zu bilden. Beide konnten nicht genügend zusätzliche Stimmen finden, um eine Koalition zu bilden und eine Mehrheit zu gewinnen.

Jetzt hat das Parlament 21 Tage Zeit, um eine Mehrheit zu finden. Es wird wahrscheinlich scheitern und eine dritte Wahl scheint unvermeidlich.

Es ist merkwürdig, dass Israels Generalstaatsanwalt diesen Zeitpunkt genutzt hat, um Netanyahu endlich anzuklagen:

Generalstaatsanwalt Avichai Mendelblit kündigte an, dass Premierminister Benjamin Netanyahu am Donnerstag wegen Bestechung, Betrug und Verstoßes in drei Korruptionsfällen, den sogenannten Fällen 4000, 2000 und 1000, angeklagt werden würde.

Im schwerwiegendsten Fall soll Netanyahu die Vorschriften im Gegenzug für eine positivere Berichterstattung in der Presse geändert haben:

Der Fall 4000 gilt als der schwerste und dreht sich um eine angebliche Bestechungsvereinbarung zwischen Netanyahu und dem Geschäftsmann Shaul Elovich, der das Telekommunikationsunternehmen und die Website von Walla News kontrollierte. Der Anklage zufolge haben Netanyahu und Elovich ein Quid-Pro-Pro-Pro-Deal abgeschlossen, bei dem Netanyahu – als Kommunikationsminister – Regulierungsschritte leitete, die direkt mit Elovichs Geschäften und Interessen verbunden waren, die dem Tycoon rund 500 Millionen Dollar einbrachten.

Im Gegenzug forderten Netanyahu und seine Frau Sara laut Anklage, die Berichterstattung auf der Walla News Website zu ändern, um den Interessen der Netanyahus zu dienen und ihre Gegner ins Visier zu nehmen. Elovich habe die Redakteure der Website aufgefordert, den Forderungen des Netanyahus nachzukommen.

Auch der Walla-Verleger Elovich und Arnon Mozes, Herausgeber der Mediengruppe Yedioth Ahronot, werden wegen Bestechung angeklagt.

Die Anklagepunkte sind seit geraumer Zeit bekannt, und der Zeitpunkt der offiziellen Ankündigung erscheint politisch.

Netanyahu wird nun unter starken Druck geraten um auch seinen Rücktritt zu verkünden. Es ist vor allem seine Persönlichkeit, die die Bildung einer neuen Regierung blockiert hat. Sollte er in den nächsten 21 Tagen entlassen werden, könnte es dem Parlament möglich sein, eine Regierung zu bilden und eine dritte Wahl zu vermeiden.

Aber Netanyahu wird mit Händen und Füßen kämpfen, um die Immunität zu erlangen und zu erhalten. Er wird versuchen, den Richter zu delegitimieren, und er wird jeden verfügbaren Trick anwenden, um im Amt zu bleiben.

Das macht ihn noch gefährlicher, als er es normalerweise ist.

Er könnte sich sogar für etwas entscheiden, wie z.B. einen großen Krieg zu beginnen, um seine Machtverlust zu verhindern.

Der Libanon, Syrien und der Iran müssen aufpassen.

