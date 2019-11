© Syrian Civil Defense- White Helmets via AP

Die Nichtregierungsorganisation “Weißhelme”, die für gefälschte Informationen über Ereignisse in Syrien bekannt wurde, war auch an der gewaltsamen Entnahme von Organen beteiligt.

Der Direktor der Russischen Stiftung zum Studium der Demokratie, Maxim Grigorjew, gab die Erklärung ab, als er eine Umfrage unter dem Titel “Weiße Helme: Terroristen begünstigen und Quellen der Desinformation” im russischen Außenministerium vorstellte. Das Vorwort zur Umfrage stammt von dem russischen Außenminister Sergey Lavrov.

“Sie (weiße Helme) waren ein Schlüsselelement in diesem illegalen System der Organentnahme. Syrer die wir befragt haben, haben von diesen Vorfällen berichtet. Diese Informationen waren für uns eine unangenehme Überraschung”, sagte Grigoryev, Mitautor der Umfrage.

In seinen Worten, die Forscher erhielten diese Informationen bei der Befragung von Bewohnern der syrischen Regionen, in denen die “Weißhelme” am aktivsten waren. Grigorjew und seine Kollegen nahmen über 100 Interviews nicht nur mit Bewohnern von Aleppo, Damaskus, Douma, Deir ez-Zor und Saqba auf, sondern auch mit über 40 Mitgliedern von Weißhelme und etwa 20 ehemaligen Mitgliedern von bewaffneten Gruppen.

Nach Zeugenaussagen von Augenzeugen waren Weißhelme an der Evakuierung von Menschen beteiligt, denen sie medizinische Hilfe versprochen hatten. Danach erhielten ihre Verwandten Körper mit einigen lebenswichtigen Organen, die fehlen. Dies wurde deutlich, als die Körper untersucht und gewogen wurden, sagte Grigoryev.

Er sagte auch, dass sich laut mehreren Medienberichten der Mitbegründer von Weißhelme, James Le Mesurier, der kürzlich unter verdächtigen Umständen gestorben ist, Ende der 90er Jahre in Jugoslawien befand. Während dieser Zeit sei die illegale Entnahme menschlicher Organe und der Handel mit ihnen im Kosovo in vollem Gange, fuhr er fort.

“Das System der illegalen Organentnahme von Bewohnern Serbiens wurde auf dem Gebiet durchgeführt, in dem er sich aufhielt, und genau das gleiche System wurde in Syrien wiederhergestellt. Das ist genau das, was die Weißhelme tun”, sagte der russische Experte.