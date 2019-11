USA: Einbrechender Konsum und düstere Erwartungen

14% aller Verkäufe werden in den USA online durchgeführt. Kein geringer, aber auch kein exorbitant großer Anteil. Und doch werden diese 14% herangezogen, wenn es darum geht, die Einbrüche beim den Umsätzen und die schlechten Zahlen der großen US-Handelsketten wie Kohl’s oder Home Depot oder die vielen Lädenschließungen zu erklären. Darüber hinaus verzeichnet selbst Amazon als Internetriese fallende Erträge in diesem Jahr, was nur den Umkehrschluss zulässt, dass der Kollaps in den Fundamentaldaten – den ich seit vielen Monaten beschreibe – beginnt auch bei den Konsumenten anzukommen.

Letztlich war es nur eine Frage der Zeit, bis die historischen Schuldenstände auch den Rest des Finanzsystems und damit die Wirtschaft erreichen…