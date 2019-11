Da ich aber nicht mit dem Entzug von Militärhilfe gedroht habe, war meine Forderung an den schokoladen-braunen Oligarchen Poroschenko genau so zwecklos wie die Donald Trumps an Wolodymyr Selenskyj, den heutigen Präsidenten der Ukraine.

Es ist doch etwas auffällig, dass die “Demokraten” verschweigen, dass der ukrainische Staatsanwalt, der die mehr als vermutliche Korruptions- und Bestechungsaffaire Biden untersuchte, von der….