Schon vor 300 Jahren stand Venedig regelmäßig unter Wasser

Venedig unter Wasser, und wieder tut man so als wäre dies ein Jahrhundertereignis oder gar dem aktuellen Klimawandel geschuldet. Mitnichten schaut man in die Geschichte. Wir haben einige Zeitungsberichte gefunden die Bescheinigen das ein überschwemmter Marcusplatz seit Jahrhunderten keine Seltenheit, sondern eher die Regel, ist. Und man wusste damals schon das der Meeresspiegel steigt.

7. Februar 1820 – Lemberger Zeitung – Seite 1

Inländische Nachrichten

Venedig, 15. Jäner. In den letztvergangen Tagen ist die Kälte hier so angewachsen, daß die Lagunen zugefroren und in der verflossenen Nacht die Communikation mit dem festen Lande gehemmt worden ist. Das tägliche Courierschiff von Padua ist im Eise eingefroren, und….