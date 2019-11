Richard David Precht: didacta DIGITAL Austria 2019

Das 21.Jahrhundert ist geprägt von Digitalität und ist mittlerweile eine sehr technologiegestützte Welt, in der die Entwicklung neuer digitaler Tools rasant voranschreitet. Philosoph Richard David Precht sieht dabei aber nicht die Technologie im Mittelpunkt, sondern den Menschen. In einer wünschenswerten Zukunft sollte sich seiner Meinung nach die Technik an die Bedürfnisse des Menschen anpassen und nicht umgekehrt. Auf der didacta DIGITAL, dem größten Education Festival Europas und heuer erstmals in Linz, trafen wir ihn zum Gespräch in unserem BildungsTV Studio.

