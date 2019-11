Mutmaßliche Epstein-Drahtzieherin abgetaucht: Anwälte und Behörden suchen nach Ghislaine Maxwell

Prinz Andrew hat mit seinem Interview bei BBC versucht, in Sachen Epstein die Flucht nach vorne anzutreten. Nachhaltig von den gegen ihn erhobenen Missbrauchsvorwürfen entlasten könnte ihn Schlüsselfigur Ghislaine Maxwell. Die ist jedoch nicht aufzufinden.

Etwas mehr als drei Monate nach dem Tod des in Ungnade gefallenen US-Milliardärs Jeffrey Epstein in seiner Gefängniszelle in New York – als offizielle Todesursache gilt trotz Zweifeln nach wie vor Selbstmord – hat der britische Prinz Andrew seine öffentlichen Ämter ruhen lassen.

In einem Interview mit der BBC hat er zugesagt, zur umfassenden Aufklärung des Sachverhalts beitragen zu wollen. Er räumte ein, den Milliardär gekannt und Veranstaltungen auf dessen Grundstücken besucht zu haben. Er habe jedoch an keinen strafbaren Handlungen mitgewirkt. Epstein, auf dessen Privatpartys regelmäßig auch eine Vielzahl Prominenter aus Nordamerika und Großbritannien auftauchten, soll über Jahre hinweg organisierten sexuellen….