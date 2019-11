MARKmobil Aktuell – Wo sind die Gelbwesten?

Das MARKmobil meldet sich direkt aus Marseille von einem der Gelbwesten-Hotspots, dem Hauptbahnhof, dem Gare Staint Charles. Aber hier ist niemand! Auch am Alten Hafen im Zentrum der Stadt, wo sonst bei den Demos im Hintergrund das Riesenrad zu sehen ist, nirgends eine gelbe Weste. Die Anwohner am Hafen behaupten, in Marseille hätte es schon seit knapp einem Jahr keine Gelbwesten-Demo mehr gegeben. Auch der Zeitungsverkäufer an einem der letzten Kioske meint: “Macron is a bitch! Aber die Gelbwesten haben doch schon lange verloren.”

