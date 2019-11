Trump informiert den Kongress über noch mehr Truppen nach Saudi-Arabien

Mehr US-Truppen nach Saudi-Arabien und ein Flugzeugträger in die Straße von Hormus – die US-Militärpräsenz in der Region weitet sich aus.

Soviel zum Rückzug im Nahen Osten. Präsident Trump teilte dem Kongress am Dienstag mit, dass mehr amerikanische Truppen auf dem Weg nach Saudi-Arabien sind, wodurch sich ihre Gesamtzahl auf etwa 3.000 im Königreich erhöhen wird.

„Dieses Personal bleibt so lange im Einsatz, wie seine Anwesenheit zur Erfüllung der oben beschriebenen Aufgaben erforderlich ist“, sagte der Präsident in einem Brief.

In der offiziellen Mitteilung des Weißen Hauses an die Kongressmitglieder wurde die amerikanische Militärpräsenz als wesentlich beschrieben, um dem iranischen Einfluss in der Region entgegenzuwirken.

Streitkräfte wurden eingesetzt, „um unsere Partner zu versichern, das provokative Verhalten der Iraner zu verhindern und die regionalen Verteidigungsfähigkeiten zu stärken“, heißt es in dem an das Repräsentantenhaus gerichteten Brief.

Today U.S. Navy’s USS Abraham Lincoln (CVN 72) – a Nimitz-class aircraft carrier – escorted by air defense and guided missile destroyers- enters the Strait of Hormuz. Abe Lincoln can field up to 90 aircraft pic.twitter.com/ugYqVlRJeV — Nader Uskowi (@nuskowi) 19. November 2019

Im vergangenen Monat kündigte das Pentagon nach den Drohnenangriffen auf saudi-arabische Aramco-Einrichtungen im September den Einsatz zusätzlicher Truppen sowie militärischer Ausrüstung, einschließlich Patriot-Raketen, im wahhabitischen Königreich an.

Interessanterweise fand diese vorherige Ankündigung statt, als Trump kontrovers darauf drängte, US-Streitkräfte aus Syrien abzuziehen. Dies endete damit, dass lediglich Truppen von der türkischen Grenze in die Ölfelder östlich des Euphrats in Syrien abtransportiert wurden.

„Der Iran hat die Sicherheit der Region weiterhin bedroht, unter anderem durch den Angriff auf Öl- und Erdgasanlagen im Königreich Saudi-Arabien am 14. September 2019“, sagte Trump in dem Brief.

Der Präsident sagte, Raketen und Radargeräte würden „die Abwehrkräfte gegen Luft- und Raketenbedrohungen verbessern“, und er schloss einen Expeditionary Wing zur Unterstützung saudischer Flugzeuge ein (die, wie zu beachten ist, ebenfalls aus den USA gekauft wurden).

Alle verbleibenden Streitkräfte werden „in den kommenden Wochen“ eingesetzt, sagte er gegenüber dem Kongress, deren Anzahl laut dem Brief „ungefähr 3.000“ betragen wird.

Entscheidend war auch, dass die US-Flugzeugträger-Schlachtgruppe Abraham Lincoln am Dienstag in der Straße von Hormus eintraf, wo die US-Streitkräfte weiterhin jegliche iranische „Aggression“ gegen die internationale Schifffahrt verhindern wollen.