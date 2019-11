Interview mit Jeffrey Epstein über Andrews Interview

Zur Erinnerung, in ihrem ersten Fernsehinterview über ihre Tortur durch den verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein – und seinem königlichen Freund, den Herzog von York, Prinz Andrew – sagte Epsteins Sexsklavin Virginia Guiffre dem TV-Sender NBC, dass der Prinz nach einer Nacht in diversen Nachtklubs und Feiern und Trinken in London im Jahr 2001, Sex mit ihr gehabt hätte.

“Er war ein abscheulicher Tänzer.“

“Er schwitzte und sein Schweiss lief über mich hinweg. Ich dachte mir, ich brauche eine Dusche.“

Guiffre sagte, sie wurde von Epsteins Freundin Ghislaine Maxwell angewiesen, für den Prinzen das zu tun “was sie für Epstein tut“.

“Der Missbrauch ging für eine Weile im Badezimmer weiter und dann ging es weiter ins Schlafzimmer” in Maxwells Londoner Stadthaus, sagte sie.

“Er war nicht unhöflich oder so darüber, er sagte ‘danke dir’.“

Während dieser Ereignisse soll folgendes Foto gemacht worden….