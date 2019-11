Falls Amtsenthebung scheitert: Fährt die Elite die Wirtschaft gegen die Wand, um weitere vier Jahre Trump zu verhindern?

Es wird immer deutlicher sichtbar, dass die globale Elite US-Präsident Donald Trump absolut hasst. Kein Präsident in der Geschichte der Vereinigten Staaten wurde von den Konzernmedien so unerbittlich angegriffen – auf Schritt und Tritt gab und gibt es Versuche, seine Präsidentschaft zu sabotieren. Doch was passiert, wenn sämtliche »Initiativen« scheitern?



Wundersamerweise hat Trump all diese Angriffe bisher überstanden, aber jetzt schwebt das Damoklesschwert einer Amtsenthebung drohend über seiner Regierung. Die Demokraten haben im US-Repräsentantenhaus eine stabile Mehrheit, sie arbeiten zügig an einer Anklageschrift, und sie hoffen tatsächlich, Trump bis zum….