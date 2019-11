Es erscheint logisch: Der Mensch ist der eigentliche Problembär auf unserem Planeten. Weniger von uns wäre also mehr für die Umwelt. Im Wissenschaftsmagazin BioScience machen Forscher noch drastischere Vorhersagen für die kommende Klimakatastrophe. Ihr Patentrezept: Bevölkerungsreduktion. Zur Illustration zeigen sie vor allem Bilder von Menschenmassen aus Asien. Dadurch ergibt sich aber ein schiefes Bild von der Realität. In den Ländern mit dem größten CO 2 -Fußabdruck stagnieren die Bevölkerungszahlen eher. Der wichtigste Faktor ist nicht die Menge der Menschen, sondern die Intensität der Industrieproduktion, angetrieben durch das Wachstumsdogma. Lieber aber wollen die Wissenschaftler das Existenzrecht von Menschen in Frage stellen als den Kapitalismus.