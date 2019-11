Putin zur Zukunft der Künstlichen Intelligenz auf deutsch

Auf seiner Eröffnungsrede stellte Russlands Präsident Putin fest, warum er es für wichtig hält, dass Russland zu einem weltweit führenden Land in diesem Bereich wird. Er zeigt Potentiale auf sowie Konflikte mit anderen Bereichen, etwa dem Datenschutz. Für ihn ist Russland hier Teil eines Wettlaufes mit zahlreichen anderen Nationen, dessen Gewinner dann nicht nur auf diesem Feld, sondern in zahlreichen hiervon abhängigen Bereichen die Nase vorne haben wird. Bei uns wie immer diese wichtige Grundsatzrede Putins in Übersetzung des Originalmanuskripts des Kremls. Sie bietet auch einen interessanten Kontrapunkt zu einer früheren Rede Putins, in der er sich den Gefahren widmet, die aus der Nutzung der künstlichen Intelligenz erwächst und die ebenfalls bei uns online und im Video verlinkt ist.

