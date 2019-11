Nicht einen Cent mehr für Steuern: Bloomberg und US-Oligarchen bestimmen das Gesetz

Michael Bloomberg auf einer Pressekonferenz (AP Photo/John Locher, File)

In der letzten Woche kündigte der Milliardär Michael Bloomberg an, er werde möglicherweise in das Rennen um den Präsidentschaftskandidaten der Demokraten einsteigen. Viele der Milliardäre, die Amerika besitzen und das Land auch als ihr Eigentum betrachten, haben sich hinter ihm versammelt.

Bloomberg ist Gründer des Medienkonzerns Bloomberg News und war drei Mal Bürgermeister von New York. Sein Vermögen beläuft sich auf geschätzte 53 Milliarden Dollar. Er belegt damit Platz neun auf der Liste der reichsten Amerikaner. Er bereite sich darauf vor, in das Rennen einzusteigen, so Bloomberg, wobei eine endgültige Entscheidung noch ausstehe. Er revidierte damit seine Erklärung vom vergangenen März, mit der er sich gegen eine eigene Kandidatur ausgesprochen hatte, weil der ehemalige Vizepräsident Joe Biden die Nominierung fest im Griff habe.

Die Bekanntgabe seiner Pläne sind als direkte Reaktion darauf zu….