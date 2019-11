Gedanken eines Historikers nach einer Reise durch Iran

Grabmal des persischen Nationaldichters Saadi (um 1193–1292) in Shiraz. Mitten in der schönen Parkanlage mit ihren Wasserbassins, Pflanzen und Rosenrabatten liegt das 1952 nach dem Entwurf des französischen Bauforschers A. Godard errichtete Mausoleum. (Bild René Roca)

Iran befindet sich momentan in einer äusserst heiklen politischen und wirtschaftlichen Lage. Die einseitige und nicht gerechtfertigte Kündigung des Atomvertrags durch die USA und die damit ausgelöste Verschärfung der Sanktionen sind für das Land eine Katastrophe. Dies alles stärkt die radikalen Kräfte in Iran, die eine weitere Zusammenarbeit mit dem Westen ablehnen.

Iran ist eine wichtige Regionalmacht und hat zusammen mit Russland und der Türkei – unter hohen materiellen und menschlichen Kosten – den Syrien-Krieg beendet und damit ein zweites Libyen verhindert. Die USA haben am Schluss mitgespielt, aber die US-Aussenpolitik bleibt unberechenbar. Ob die USA tatsächlich Abstand nehmen von ihrem schon vor 9/11 deklarierten «neuen amerikanischen Jahrhundert» (Project for the New American Century) ist noch unklar. Bis vor kurzem war einer der Initiatoren des «neuen Jahrhunderts», John R. Bolton, noch der Nationale Sicherheitsberater Präsident Trumps.

Dass die Lage so ist, wie sie ist, liegt nicht an Iran, sondern an geopolitischen Interessen der westlichen Länder, die lieber einen zerrütteten und zerstörten Mittleren Osten fördern als mit den Ländern konstruktiv und friedlich zusammenzuarbeiten. Iran sendet schon lange positive Signale aus und fordert einen Dialog auf gleicher Augenhöhe.

Das Uno-Jahr des Dialogs zwischen den Kulturen

So zum Beispiel im Jahr 2001, das die Vereinten Nationen (Uno) zum «Jahr des Dialogs zwischen den Kulturen» ausriefen. Damit sollte….