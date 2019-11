Funkt der Staatsfunk bald im Internet?

Selbstverständlich ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland unabhängig: Er ist ja immerhin einer der “kleineren Götter” hierzulande. Dennoch unterhält er nachweislich eine gewisse Staatsnähe, die auch in den letzten Jahren nicht angegangen wurde. Und auch in den inneren Strukturen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks herrscht wenig Motivation, daran was zu ändern. Trotz all dem ist der neue “Medienstaatsvertrag” mittlerweile nicht nur angekündigt, sondern fast fertig ausgearbeitet. Bei uns kriegt Ihr die erste Prognose dieser schönen Neuen Welt.

