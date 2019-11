EU versagt vollständig beim iranischen Atomabkommen – Die Medien verdrehen die Tatsachen

Die Bundesregierung droht dem Iran und die deutschen Medien zitieren das kritiklos, ohne die wahren Hintergründe aufzuzeigen.

Der Spiegel hat am Mittwoch den deutschen Außenminister zitiert, der dem Iran ein Ende des Atomabkommens angedroht hat. Im Spiegel kann man lesen:

„Heiko Maas nimmt Irans Regierung in die Pflicht. Der Bundesaußenminister droht wegen Teherans Verstößen gegen das internationale Atomabkommen (JCPOA) damit, ein Verfahren wiederzubeleben, das erneut zu europäischen Wirtschaftssanktionen führen könnte. „Wir wollen das JCPOA erhalten – aber dann muss Iran endlich zu seinen Verpflichtungen zurückkehren und diese auch einhalten“, sagte der SPD-Politiker am Rande eines EU-Außenministertreffens in Brüssel. „Ansonsten werden wir uns alle Mechanismen vorbehalten, die in dem Abkommen festgelegt sind.““