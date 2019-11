Eine Bourgeoisie, die in ihrem Kartenhaus eingesperrt ist

Militär und Carabineros hätten niemals Gummigeschosse (Pellets) auf wehrlose Menschen abfeuern dürfen. Sie haben viele Verletzungen verursacht, einige so schwer wie der Verlust des Auges eines Mädchens. Bisher sind es 200 Personen, die die Augen verloren haben. Die Polizei hätte auch keine Wasserwerfer oder Tränengas benutzen müssen, um friedliche Demonstrationen zu zerstreuen. Diese unverhältnismäßigen Aktionen, die völlig fehl am Platz sind, verstärken und entfesseln die latente Gewalt, die in einigen Demonstranten steckt. Der Schauspieler Alejandro Goic, der an einer der friedlichen Demonstrationen teilnimmt, bezeugt (5.11.2019): Die Aktionen der Carabineros….

