BRIEF VON GESTERN – DEM 14. NOVEMBER 2019

I. In Spanien kam die faschistische VOX Partei auf den 3. Platz und die ‘Bürger’ Partei verlor 2.6 Millionen Stimmen. Die Sozialisten (PSOE) verloren eine halbe Million Stimmen, während die alte Franco-Partei (PP) ebenso viel und mehr dazugewonnen hat. Die 2. größte Partei ist mit 30 Prozent die Partei der Sofa-Hocker, was nicht bedeutet, dass dies alles Penner und Idioten sind. Viele sind durchaus progressive Menschen, die sich nur nicht in den Parteien wiederfinden. Also bleiben sie zuhause.

Jedenfalls ist es wieder zu einem Patt gekommen – weder die Rechten noch die ‘Linken’ können eine Regierung bilden – und das zum 4. Mal. Gibt es nicht irgendeinen Franco-General, den man ein bisschen aufmotzen und auf den Thron hieven kann? Ich glaube jedoch, dass die Spanier ganz insgeheim, gäbe es denn eine Partei «Gegen Partei-Schranzen, Banker und Pfaffen», ihr eine überwältigende Mehrheit verschaffen würden.

II. Hier die nächste erbauliche Nachricht von Caitlin Johnstone zu Bolivien Sie listet alle bedeutenden Medien in den USA auf, die….