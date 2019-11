Wenn das System die eigenen Agenten umbringt

Oder wer kennt den Weißhelmgründer James Le Mesurier?



Die Weißhelme, so wird uns von den Systemmedien und ihren Presstituierten eingehämmert, seien eine humanitäre Organisation zur Hilfe in Krisenregionen. Insbesondere in Syrien hätten sie den Menschen intensiv geholfen. Gestern ist der Gründer jener Weißhelme namens James Le Mesurier in Istanbul tot aufgefunden worden. Die bisher veröffentlichten Umstände lassen vieles offen.

Wer war dieser James Le Mesurier? James Gustaf Edward Le Mesurier ist 1971 in Singapur geboren in eine traditionsreiche Adelsfamilie….