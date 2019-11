Selbsternannte Öko-Elite will Bürger-Idioten erziehen

Wissen Sie, was uns am derzeitigen Zustand dessen, was Gesellschaft genannt wird, am meisten ärgert? Die Arroganz, Ignoranz und Bigotterie derer, die sich für so etwas wie die „geistige Elite“ halten. Warum sie das tun, ist nicht nachvollziehbar. Dass sie es tun, steht außer Zweifel.

Arroganz, Ignoranz und Bigotterie verbinden sich zu einem Festival der Widersprüche, das jeden normal denkenden Menschen entweder abstoßen oder abstumpfen muss oder beides. Der wohl dramatischste Widerspruch findet sich ausgerechnet bei denen, die für sich in Anspruch nehmen, sie wären Wissenschaftler. Tatsächlich sind sie Glaubensvertreter, die so fest glauben, dass sie zu der Überzeugung gelangt sind, sie wüssten, sie wüssten so sicher, dass ihnen die Wahrheit offenbart worden sei, vermutlich im Traum durch einen Öko-Engel oder einen blauen Engel. Und weil ihnen die Wahrheit offenbart wurde und sie sonst nichts haben, was man als ihre Fähigkeit….