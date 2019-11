Israels letzter Krieg

In meinem 2011 erschienenen Buch The Wandering Who, habe ich das mögliche katastrophale Szenario untersucht, in dem Israel der Kern einer globalen Eskalation über die sich abzeichnenden nuklearen Fähigkeiten des Iran ist. Ich kam zu dem Schluss, dass Israels PRE-Traumatic Stress Syndrom (PRE-TSS) im Mittelpunkt einer solchen Entwicklung stehen würde. „Der jüdische Staat und der jüdische….

