George Soros finanziert die Anti-Brexit-Kampagne?

Konservative Partei fordert umgehende Ermittlungen bezüglich einer drei Millionen Pfund Spende durch George Soros an eine Anti-Brexit-Kampagne, die Boris Johnson zu Fall bringen will

Der Milliardeninvestor, bekannt auch als „der Mann, der die Bank von England brach“, muss möglicherweise mit Ermittlungen rechnen wegen fast drei Millionen Pfund, die seine Stiftung an eine Kampagne weiterleitete, die sich dem politischen Ende von Boris Johnson verschrieben hat.

Die konservative Partei der Torys fordern deswegen nun eine umgehende Ermittlungen gegen George Soros amerikanische NGO durch die Wahlkommission, nachdem bekannt wurde, dass die NGO Geld in eine Kampagne weitergab, die versucht, bei den Wahlen den Brexit zu verhindern.

Seine in New York ansässige Open Society Foundation leitete das Geld über einen Ableger der Stiftung in London an die EU-freundliche „Best for Britain" (BfB) Gruppe, wodurch das Verbot von Spenden an politische Organisationen durch Ausländer umgangen werden konnte.