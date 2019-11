Fundstück: G. Edward Griffin – Bankers Waiting for the Big Collapse

G. Edward Griffin, Autor des Bestsellers zur Entstehungsgeschichte der Federal Reserve Die Kreatur von Jekyll Island, hat dieser Tage ein Interview gegeben (leider nur in englischer Sprache), bei dem er in knapp 40 Minuten all das auf den Punkt bringt, was auch ich in meinen Artikeln versuche zu transportieren.

Unter anderem beleuchtet er das Finanzsystem und sagt dazu:

Wir leben in einem System der Banken, von den Banken und für die Banken, und das ist die Realität… Sie sehen, dass sich die Räder lösen… Das System der Inflation, in dem wir leben, kann nicht….