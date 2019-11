Ein paar kurze Anmerkungen zum faschistischen Putsch in Bolivien

Trump gefällt das. Er nannte es einen „bedeutenden Moment für die Demokratie in der westlichen Hemisphäre“ und dann ging er dazu über, zwei weitere lateinamerikanische Länder zu bedrohen, indem er sagte: „Diese Ereignisse senden ein starkes Signal an die illegitimen Regime in Venezuela und Nicaragua, dass die Demokratie und der Wille des Volkes immer siegen werden. Wir sind jetzt einen Schritt näher an einer vollkommen demokratischen, wohlhabenden und freien westlichen Hemisphäre.“

Und da hat er sogar Recht. Was dieser jüngste Putsch allen patriotischen Lateinamerikanern signalisiert, die ihren Kontinent frei von US-Unterdrückung sehen wollen, ist das: Wenn du offen die Diktate des Imperiums ablehnst, dann stelle absolut sicher, dass die Kommandeure deiner Streitkräfte dir gegenüber….