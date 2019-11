Abschwung, aber (noch) keine Flaute

Wenn Sie ein Computer sind, dann ist Ihre gesamte Welt binär. Alles besteht aus irgendeiner Kombination von Nullen und Einsern. Die Maschinen könnten mit diesen zwei Zahlen wirklich wunderbare Dinge anstellen, doch auch sie haben Einschränkungen.

Wir Menschen müssen nicht entweder/oder denken, und trotzdem tun wir das oftmals. Das erkenne ich in den Wirtschaftsprognosen, die über meinen Bildschirm wandern. Einige prognostizieren drohendes Verderben, andere endlosen Boom. Doch in Wirklichkeit gibt es eine Menge Raum zwischen den beiden Extrema.

Ich bin als derjenige bekannt, der sich “durchwurstelt”, was so viel heißt, dass ich in Sachen “sowohl/als auch” anstatt “entweder/oder” denke. Wir können sowohl ein erfolgreiches Ergebnis erhalten als auch Schwierigkeiten haben, dieses zu erreichen. Und das ist seit langer Zeit meine Wirtschaftsprognose. Wir betreten eine harte Zeit und letztlich wird eine Rezession anbrechen, doch diese wird überlebbar sein.

Der echte Schaden wird mit dem “Echo” der Rezession kommen, das auf diese folgen wird. Politische Veränderungen, größtenteils…..