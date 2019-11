Wie gefährlich ist 5G von Huawei für Deutschland?

Von Peter Haisenko

Seit gut 100 Jahren ist die Erdatmosphäre erfüllt von elektrischen Wellen, die nicht natürlich sind. Erst niederfrequente Langwellen, die dann immer kürzer wurden, bis wir heute im Gigahertzbereich angekommen sind. Wir können diese Wellen nur mit technischer Hilfe wahrnehmen, aber sie können von jedem ausgelesen werden. So ist der Datenschutz grundsätzlich problematisch.

Wer vor 100 Jahren Radiowellen ausgesendet hatte, wusste, dass diese Sendungen rein technisch auf der ganzen Welt (ab-)gehört werden konnten. So mussten schon damals Nachrichten verschlüsselt werden, wenn sie nur eine bestimmte Empfängergruppe empfangen sollte. Das hat sich bis heute nicht geändert. Allerdings hat die Gesamtmenge an elektronischen Emissionen zugenommen zu einer unfassbaren Menge. Wir bewegen uns in einem Brei aus diesen Wellen, die von 75 Kilohertz beginnen ( das Zeitsignal aus Braunschweig ), über Mittel- bis Kurzwellen zu Ultrakurzwellen reichen. Die Radartechnik…..