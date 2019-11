Was passiert einen Monat vor einem Herzinfarkt!

Im Hinblick auf schwerwiegende Herzerkrankungen ist häufig von Herzinfarkten die Rede. Beinahe jeder 4. Todesfall in Deutschland ist auf einen sogenannten Herzinfarkt zurückzuführen. Obwohl sich die Wissenschaft ständig weiterentwickelt und die Anzahl der Patienten, die einen Herzinfarkt erleiden, langsam zurückgeht, tritt diese Erkrankung noch immer äußerst häufig auf. Bevor es jedoch zu einem Herzinfarkt kommt, machen sich verschiedene erste Anzeichen und Symptome bemerkbar, die sogenannten Frühwarnzeichen. In der Regel treten diese ca. einen Monat vor Ausbrechen des Infarktes auf. In diesem Beitrag möchten wir Dir daher erläutern, welche Anzeichen auf einen bevorstehenden Herzinfarkt hindeuten könnten und wie Du diese sofort erkennen kannst. Die nachstehenden Anzeichen sollten daher unbedingt ernstgenommen werden, da eine Missachtung Dich im schlimmsten Falle Dein Leben kosten könnte.

