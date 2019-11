So ist der Hybridkrieg gegen Bolivien bei der Durchführung des Regimewechsels geglückt

Der Hybridkrieg gegen Bolivien ist noch lange nicht zu Ende, aber er hat sein unmittelbares Ziel, den Regime wechsel gegen den demokratisch wiedergewählten und legitimen Präsidenten Morales durchzuführen, erreicht, weshalb es wichtig ist, zu überprüfen, wie dies geschehen ist, in der Hoffnung, dass andere Länder sich besser auf die Reaktion auf asymmetrische Kriegsführungskampagnen wie diese vorbereiten können, wenn sie in Zukunft jemals ins Visier genommen werden.

Morales wird es nach Mexiko schaffen.

Die Nachricht, dass (“ehemaliger”) Präsident Morales nach der Gewährung von politischem Asyl nach Mexiko fliegen wird, wurde von seinen vielen Anhängern auf der ganzen Welt mit Erleichterung aufgenommen, die befürchteten, dass die neu auferlegten pro-amerikanischen Staatsstreichbehörden in seiner Heimat planen, ihn genau wie Che Guevaro vor etwas mehr als einem halben Jahrhundert hinzurichten. Der bolivianische Anführer versprach auf Twitter, eines Tages zu seinem Volk zurückzukehren, aber es scheint nicht wahrscheinlich, dass das irgendwann bald passieren wird. Das Militär und seine “oppositionellen” Verbündeten festigen ihre Kontrolle über das Land, so dass es jetzt an der Zeit ist, zu überprüfen, wie der Hybridkrieg gegen Bolivien sein unmittelbares Ziel, den Regime wechsel gegen den demokratisch wiedergewählten und legitimierten Präsidenten des Landes durchzuführen, erreicht hat, sowie die Mittel, auf die es sich verlässt, um an der Macht zu bleiben, was hoffentlich anderen Ländern helfen wird, sich besser auf die Reaktion auf asymmetrische Kriegsführungskampagnen wie diese vorzubereiten, wenn sie in Zukunft jemals ins Visier genommen werden.

