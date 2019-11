Nobelpreisträger enthüllt: So verzerren Geschichten die Realität // Mission Money

Wie verzerren Geschichten die Realität? Und werden Börse und Wirtschaft nur manipuliert? Diese Fragen beantwortet das neue Buch von Nobelpreisträger Robert Shiller. In seinem Werk “Narrative Economics” schildert der Ökonom, wie sogenannte Narrative die Wirtschaft beeinflussen. Narrative sind keine Geschichten an sich, sondern es geht um die Interpretation von Ereignissen. Warum sind die Aktienkurse so stark gestiegen? Und welche Rolle spielt Donald Trump dabei? Wie entsteht eigentlich eine Rezession und eine Krise? Kann ein Crash nur durch virale Geschichten ausgelöst werden? Und wann geht eine Story eigentlich viral? Werden uns Maschinen wirklich die Jobs wegnehmen? Und ist der Hype um den Bitcoin ein neues Phänomen?

