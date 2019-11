Krankheiten erkennen und heilen – Erstaunliche Heilerfolge durch Blutanalyse

Die Heilpraktikerin und Blut-Forscherin Sabine Linek zeigt eine ganz neue Sicht auf den „Lebenssaft“ Blut auf und erklärt konkret, was dies über Krankheit, Gesundheit und Wege zur Heilung bedeutet. Das Blut ist nicht nur die Essenz des Lebens, für Sabine Linek ist es noch viel mehr. Es ist ihr persönliches Forschungsvorhaben. Die Heilpraktikerin erkennt darin mit Hilfe einer interessanten Technik Krankheiten und ist in der Lage, sie über das Blut erfolgreich zu behandeln. Ist es wirklich möglich, unter dem Mikroskop in einem Blutstropfen kranke Organe zu erkennen, und wenn ja, was bedeutet das unser Verständnis von Leben, Information und Gesundheit?

