iPhone: Aktiviert die Facebook-App die Kamera?

Offenbar verursacht die Facebook-App einen „Fehler“ bei iPhones. Denn sie scheint die Kamera des Geräts zu aktivieren.

Ein neu entdeckter Fehler zeigt an, dass die Facebook-App für das iPhone auf die nach hinten gerichtete Kamera der Benutzer zugreift, während diese durch ihren Newsfeed scrollen.

Der Fehler wurde Anfang dieser Woche zum ersten Mal von datenschutzorientierten Twitter-Nutzern bemerkt. So sieht es in Aktion aus:

Found a @facebook #security & #privacy issue. When the app is open it actively uses the camera. I found a bug in the app that lets you see the camera open behind your feed. Note that I had the camera pointed at the carpet. pic.twitter.com/B8b9oE1nbl

— Joshua Maddux (@JoshuaMaddux) 10. November 2019