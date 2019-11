Greta wird nach Hause zurückgesegelt, von Nikki Henderson mit adeligen Verbindungen und Youtubern

Greta Thunberg segelt wieder nach Europa zurück bzw. wird zurückgesegelt von Youtubern und Nikki Henderson. Ich empfehle ihr für den Rest ihres Lebens Pferdekutschen und zu Fuß zu gehen. Henderson ist die Tochter von Anne Milton, ehemalige britische Staatsministerin.

Henderson war die jüngste Skipperin in der Geschichte des Clipper Round the World Yacht Race. Das Rennen wurde 1995 von Sir Robin Knox-Johnston konzipiert. Der Flugzeugträger HMS Illustrious führte die Teilnehmer im Rennen 2011-12 an.

Sir William Robert Patrick Knox-Johnston trägt den Orden “Order of the British Empire” und die “Decoration for Officers of the Royal Naval Reserve”. Er war der erste Mensch, der im Einhandsegeln nonstop die Welt umsegelte.

Henderson war Gast-Skipper auf der Weltreise der Yacht “Maiden”….