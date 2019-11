Die Agenda 2030 in ehrliches Deutsch übersetzt

Die Vereinten Nationen veröffentlichten offiziell den neuen Plan für nachhaltige Entwicklung der Agenda 2030 auf dem Gipfel der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung in New York City. Da diese vermeintlich unverbindlichen internationalen Vereinbarungen manchmal etwas schwierig zu entschlüsseln sind, haben wir bei all den Schlagworten und Semantikspielen einen praktischen Übersetzer zu den 17 neuen Zielen der Agenda 2030 vorbereitet.

Ziel 1: Überall Armut in all ihren Formen beenden

Übersetzung: Zentralbanken, IWF, Weltbank, Fed zur Kontrolle aller Finanzen, digitale Eine-Welt-Währung in einer bargeldlosen Gesellschaft

Ziel 2: Beseitigung des Hungers, Ernährungssicherheit und verbesserte Ernährung sowie Förderung einer nachhaltigen Landwirtschaft.

Übersetzung: GVO

Ziel 3: Sicherstellung eines gesunden Lebens und Förderung des Wohlbefindens für alle in jedem Alter.

Übersetzung: Massenimpfung……