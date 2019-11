Darum lohnt es sich, jetzt Gold zu kaufen!

Der Goldpreis ist zuletzt etwas deutlicher zurückgekommen. Aber nicht nur die jüngste Kurskonsolidierung bietet gute Rahmenbedingungen, um jetzt noch einmal Goldmünzen und Goldbarren zu kaufen.

Goldpreis 7 % unter Allzeithoch

Am heutigen Nachmittag um 13 Uhr kostet die Feinunze Gold 1.452 US-Dollar. Seit Erreichen des Jahreshochs bei 1.560 US-Dollar/Unze am 4. September hat der Goldpreis um knapp 7 Prozent nachgegeben. In Euro gerechnet liegt Gold mit 1.318…..

….passend dazu….

Edelmetallhandel meldet Ansturm auf Goldmünzen und Goldbarren

Der deutsche Edelmetall-Handel meldet einen enormen Anstieg der Nachfrage nach Goldmünzen und Goldbarren zur Kapitalanlage. Insbesondere seit Ende vergangener Woche gibt es offensichtlich einen wahren Kundenansturm. Mehr hier…..