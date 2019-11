Syrien: Schmeißt die „Fassbomben“ auf den Propaganda-Friedhof!

„Jedes mal wenn eines dieser Fässer explodiert, bebt die Erde mit einem seismischen Wert von 7,6. (Anm.d.Ü.: Richterskala) Und das passiert etwa 50 mal am Tag. (In Syrien) kann man keinen Notruf erreichen. Man kann keine Feuerwehr anrufen. Man kann keine Polizeistation vor Ort anrufen. Es gibt sie nicht.“ – James Le Mesurier, britischer Ex-Militär-Ausbilder der White Helmets, dieser von NATO-Staaten mit vielen Millionen Dollar finanzierten Organisation, stationiert in Gaziantep, Türkei.

Diese Aussage machte der britische Söldner-Trainer der White Helmets gegenüber Dr. Sanjay Gupta in einem CNN-Interview im Mai 2015. Im Juni 2015 machte Le Mesurier eine ähnliche Behauptung während einer Rede im Performance Theatre in Lissabon, großspurig angekündigt mit: „Akt1: Angehende Zeitzeugen“.

Auf der Hauptseite der fälschlicherweise Syria Civil Defence, auch bekannt als die NATO-gesponserten White Helmets, gibt es die gleiche Behauptung des ausgiebig entlarvten Ammar Al Salmo, dem „Führer“ der Syria Civil Defence in Aleppo: