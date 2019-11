Massive Proteste Weltweit: Chile, Spanien, Irak, Haiti, Ecuador, Libanon, Bolivien, Griechenland, Frankreich, Hongkong, Ägypten, Kolumbien, und noch viele weitere…

Students protest now in Athens against police violence: During the last weeks government policy involves squats evacuations and police raids in #Exarcheia, as well as repression of students’ protests. #Greece #ΑΣΟΕΕ pic.twitter.com/zJ1YgKC5MR

— Savvas Karmaniolas (@savvaskarma) 11. November 2019