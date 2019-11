Impfzwang: „Wusstest Du schon…?“ [So seh ich’s]

In den europäischen Ländern stehen wir eine Nasenlänge vor dem gesetzlich aufgedrückten Impfzwang. Mit einer groβen Angstmache wird eine 100%ige Durchimpfungsrate mit der MMR-Impfung (Masern-Mumps-Röteln) gefordert. Man hört bereits von Verweigerung des Schulunterrichts für ungeimpfte Kinder oder von Berufsverboten. Aber, hast Du gewusst, dass es Statistiken gibt, die eindeutig beweisen, dass Ausbrüche von Masern, Mumps und z.B. Keuchhusten gerade bei speziell hohen Durchimpfungsraten passiert sind und die meisten Erkrankten voll geimpft waren? Wusstest Du, dass seit der Einführung der Polio-Impfung in Afrika die Kindersterblichkeit doppelt so häufig ist? ….

