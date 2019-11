Googles Geheimprojekt – Wieso das Unternehmen Gesundheitsdaten von Amerikanern sammelt

© REUTERS / Thomas Peter

Google sammelt und verarbeitet persönliche Gesundheitsinformationen von Millionen Amerikanern in insgesamt 21 US-Bundesstaaten. Sie sollen mit einem der größten Gesundheitssysteme des Landes an einem geheimen Projekt arbeiten, berichtet das „Wall Street Journal“ am Montag unter Berufung auf Quellen und Dokumente.