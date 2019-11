Geheimdienstkriminalität – Dr. Katherine Horton

Dies ist Teil 1 einer brisanten Serie erschütternder Tatsachen über Geheimdienstkriminalität in der Schweiz, Europa und der ganzen Welt!

+++ Wir entschuldigen uns für die teilweise einschränkte Video-Qualität. Diese ist auf einen Interpretationsfehler unseres Videos durch YouTube zurückzuführen +++

Die Teilchenphyikerin Dr. Katherine Horton (ehem. CERN-Institut, DESY).

Sie studierte an der renommierten Oxford-Universität. Sie lehrte Nuklearphysik und Teilchenphysik am Hertford College und an der Universität Oxford.

Sie ist selbst ein ‘Targeted Idividual’ (TI) und wird ununterbrochen mit Energiewaffen angegriffen und durch Gang Stalking etc. schwerst belästigt.

Mittlerweile ist sie DIE Anlaufstelle für TI’s und sie hat erfolgreich die Britische Regierung angeklagt. Sie unterstützt Betroffene und betreibt tief gehende und umfassende Ermittlungen weltweiter Geheimdienstkriminalität.

In diesem Interview geht es im Besonderen um folgende Themen:

– Targeted Individuals

– Gang Stalking und Einbrüche

– Geheimdienstkriminalität

– Internationale Ermittlungen