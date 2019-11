Der Feind im Innern

Unsere Demokratie ist nicht in Gefahr – wir leben nicht in einer Demokratie. Das Bild unserer Demokratie ist in Gefahr. Der tiefe Staat – die Generäle, Banker, Konzernvertreter, Lobbyisten, Geheimdienstchefs, Regierungsbürokraten und Technokraten – will die Marke retten. Es ist schwer, sich selbst als Hüter der Freiheit und Befreiung der Welt zu lobpreisen, wenn Donald Trump unzusammenhängend über sich selbst brüllt, rassistische Gewalt schürt, unsere traditionellen Verbündeten zusammen mit den Gerichten, der Presse und dem Kongress beleidigt, falsch geschriebene Nichtigkeiten twittert und die überparteiliche Innen- und Außenpolitik impulsiv anprangert oder sabotiert. Aber Trumps unverzeihlichste Sünde in den Augen des tiefen Staates ist seine Kritik an den endlosen Kriegen des Imperiums, obwohl ihm die intellektuellen und organisatorischen Fähigkeiten fehlen, um einen Rückzug zu überwachen.

Der tiefe Staat beging den größten strategischen Fehler in der amerikanischen Geschichte, als er in Afghanistan und den Irak einmarschierte und diese Länder besetzte. Solche tödlichen militärischen Fiasken, ein Merkmal aller späten Reiche, werden…..