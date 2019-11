Machen Sie sich selbst ein Bild über die Waffenexporte der Schweiz!

Das Staatssekretariat für Wirtschaft SECO veröffentlicht Daten über den Export von Kriegsmaterial und besonderen militärischen Gütern. Besondere militärische Güter sind ähnlich wie Kriegsmaterial und werden in anderen Ländern auch so genannt.

Diese Daten werden in der Tabelle und der Karte angezeigt, aufsummiert über die vergangenen Jahre. Dunklere Farben auf der Karte stehen für mehr Exporte, wobei die genauen Zahlen angezeigt werden, wenn man die Maus über das Land bewegt oder das Land antippt.

Mit den Filtern und Darstellungsoptionen kann man bei Interesse tiefer ins Detail gehen. Insbesondere besteht auch die Möglichkeit die Geschäft einzeln anzeigen zu lassen, so detailliert wie das mit den veröffentlichten Daten möglich ist. Die Beschreibung der Güter erfolgt aktuell über einen Code, den man auf admin.ch nachschlagen kann. In Zukunft wird auch direkt die Beschreibung angezeigt werden.

In der Tabelle unten kann man die Exporte im Detail betrachten, je nach ausgewählter Darstellungsart und Sortierreihenfolge.

Stand: Bis zum ersten Quartal 2019 vollständig. Interessant ist es wenn vom 2006 bis heute die Zahlen ansieht…. Hier die Exporte…

