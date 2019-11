Internationales Moratorium für Massenüberwachung per Gesichtserkennung

Public Voice hat eine Petition für ein internationales Moratorium der Gesichtserkennung zur Massenüberwachung lanciert. Die Petition kann von Individuen und Organisationen unterschrieben werden.

Die non-profit Organisation Public Voice ruft mit einer Petition zum internationalen Moratorium der Gesichtserkennung in Massenüberwachung auf. Renommierte Technologie-Aktivisten und Blogger, wie Bruce Schneier, haben bereits unterschrieben. Er schreibt in seinem Blog:

„You can sign on as an individual or an organization. I did. You should as well. No, I don’t think that countries will magically adopt this moratorium. But it’s important for us all to register our dissent.“

Auch die Digitale Gesellschaft hat diesen Aufruf als Organisation….