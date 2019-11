Das Gegengutachten der AfD zum Prüffall-Bericht des Verfassungsschutzes bleibt geheim – wie lange?

Die AfD hat ein Gegengutachten erstellen lassen zu der ausführlichen Einschätzung des Verfassungsschutzes (BfV) und will dieses nicht veröffentlichen. Der Staatsrechtler Dietrich Murswiek hält 80% der Argumentation des BfV für rechtlich falsch, aber welche Inhalte die restlichen 20% ausmachen, erfahren wir nicht. Traditionell sickern interne AfD-Dokumente an die Presse durch, also könnten wir bald erfahren, was Murswiek für tatsächlich problematisch hält.

Der Text des BfV war an die Öffentlichkeit gelangt und enthält nur Material aus öffentlichen Quellen, was bedeutet dass man nichts darüber erfährt, wie stark die Behörde über geheime Quellen verfügt. Einzelne Personen dürfen nämlich unter Umständen mit….