Informationen, die Sie vielleicht noch nicht haben – November 2019 – Alarmsignale

“Warum richtet sich die Fridays-for-Future-Bewegung nicht auch gegen den ‘größten Umweltsünder der Geschichte’?” – “Warum wird in Deutschland eine US-Artillerie-Brigade reaktiviert? Und warum erhält diese US-Brigade Mehrfachraketenwerfer mit dieser Feuerkraft? Gegen welchen Feind muss Deutschland verteidigt werden? Ist das nicht eher Teil einer Kriegsvorbereitung gegen Russland?” – “Wie lange wollen wir Kriegsvorbereitungen gegen Russland noch dulden?” – “Wozu brauchen wir (in der EU) ‘milliardenschwere Rüstungsprojekte’? Wie lange lassen wir die Rüstungs/Kriegsgewinnler noch gewähren?” Das sind einige der Kommentare in den von Ansgar Kleín zusammengestellten Alarmsignalen.

Im Schweizer “Tagesanzeiger” ist am 26.6.2019 zu lesen: „Amerikanische Kampfjets, Transporter und Kriegsschiffe brauchen Unmengen Treibstoff – und verursachen damit gleich viel CO2 wie die ganze Schweiz. … Die US-Armee ist demnach einer der größten Umweltsünder der Geschichte. Sie verbraucht pro Jahr mehr Brennstoffe und verursacht mehr Treibhausgase als die meisten mittelgroßen Länder.“ (1)

