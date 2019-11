Der erste 5-Jahres-Plan: Wir, der Staat und die Medien

RT Deutsch und somit auch Der Fehlende Part feiern ihr 5-Jähriges Bestehen. Pünktlich zur Feier des Tages kommt das wohl größte Anti-Geschenk, das man sich vorstellen kann: RT Deutsch darf eine Woche lang nichts bei YouTube hochladen. Der Grund: Gewaltszenen in einem Video. YouTube setzt seine Community-Richtlinien immer strenger durch, auch andere Kanäle sind davon betroffen.

Außerdem lassen wir für euch Revue passieren, wie RT Deutsch in Wort und Bild, in Presse und Staat vernommen wurde und bis heute vernommen wird. Dazu haben wir auch mit unserem Kollegen Florian Warweg gesprochen, der für uns jede Woche die Bundespressekonferenz aufsucht.

Was haben Claas Relotius, die Bild und Globuli gemeinsam? Alle drei haben Preise für ihre herausragenden kreativen Geschichten bekommen, und zwar den Goldenen Aluhut. Die Preisverleihung für Verschwörungstheoretiker: Margarita Bityutski war vor Ort.

Holger Kreymeier ist diese Woche zum Hauptinterview zu Gast. Auf seinem YouTube-Kanal “Massengeschmack TV” und dem gleichnamigen Bezahlsender nahm Kreymeier jahrelang zunächst die privaten Sendeanstalten unter die Lupe. Mittlerweile konzentriert er sich aufs öffentlich-rechtliche Fernsehen, denn da läuft laut ihm einiges schief, wie er im Gespräch mit Jasmin Kosubek erläutert.

Ähnliche Beiträge