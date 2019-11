Schafft sich Deutschland ab? – Die rote Pille

Vor einigen Jahren kam ein Buch auf den deutschen Markt, das schon alleine durch den Titel aufgefallen ist. Der Autor ist Thilo Sarrazin und auf dem Umschlag dieses Werkes ist zu lesen: „Deutschland schafft sich ab“. Mächtig steile These, die der Herr da 2010 vorgestellt hatte und das Buch war noch gar nicht richtig auf dem Markt, da hagelte es schon Kritik von allen Seiten. Ihm wurde vorgeworfen mit Antimuslimischen Stereotypen zu argumentieren, ein krudes Werk voll wirrer Ideen und Fantastereien. Also nichts, was ein bewusster und aufgeklärter Bürger dieser Republik ernst nehmen sollte. Gehen Sie bitte weiter, hier gibt es nichts zu sehen. Deutschland geht es doch hervorragend, tolle Wirtschaftszahlen, volle Auftragsbücher, niedrigste Arbeitslosenquoten, also wo ist das Problem, Herr Sarrazin?

