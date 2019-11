Trump erweitert den Krieg um syrisches Öl, was rechtliche Fragen aufwirft

Truppen stecken in einer komplizierten Operation fest mit Details, die noch zu klären sind

Jason Ditz

Nach neuen Treffen mit Verteidigungsführern letzte Woche hat Präsident Trump Absichten signalisiert, seinen neuen Krieg in Syrien auszuweiten, einen Krieg, der vollständig auf militärischer Kontrolle der Ölfelder in Ostsyrien basiert, aus denen er Öl gewinnen will.

All dies wirft immer größere rechtliche Fragen auf, sowohl was die rechtlichen Auswirkungen eines offenen Krieges um Öl sein würden, als auch was das Militär in diesem Umfeld eigentlich tun soll und gegen wen.

Präsident Trump hat bisher Fragen über die Rechtmäßigkeit der Entnahme von Öl aus anderen Ländern beiseite geschoben, indem er argumentierte, dass es eine Menge Geld sei, das die USA jeden Monat damit verdienen könnten. Was die militärischen Befehle betrifft, so wurden diese immer noch nicht erteilt, und außerdem räumen die Beamten ein, dass eine Vielzahl von Details “erst noch ausgearbeitet werden müssen”.

Trotz mangelnder Klarheit darüber, was sie tun, warum sie es tun und gegen wen es ist, tun die US-Truppen in Syrien etwas, und es wurde berichtet, dass sich auch kurdische YPG-Kräfte beteiligt haben, die einige eigene Truppen entsandten, um bei der Bewachung der Ölfelder zu helfen.

Es wird berichtet, dass die Kurden den USA helfen sollen, das Öl vor ISIS zu schützen, und während das eine ziemlich einfache Mission für die Kurden ist, ist es für die USA viel komplizierter, da viele der Menschen, die die USA von dem Öl fernhalten, nichts mit ISIS zu tun haben.

Unausgesprochen ist, dass die US-Mission darin besteht, das syrische Öl von Syrien fernzuhalten, und Experten sind sich sehr wohl bewusst, dass dieses Konzept total gegen das Internationale Recht verstößt. Bis jetzt scheinen sich die Verantwortlichen nicht ganz einig zu sein, aber jeder, der außerhalb des US-Kommandos teilnimmt, wird versuchen, es so hinzudrehen, als ginge es um ISIS. Antikrieg