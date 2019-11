Macron-Interview in The Economist – Welche Kernaussage verschweigt der Spiegel wohl?

Es ist immer wieder interessant zu sehen, wie der Spiegel nur das berichtet, was in seine Agenda passt und seinen Lesern alles andere konsequent verschweigt. Heute gab es bei einem Artikel über ein Interview von Macron ein neues Beispiel dafür.

Der französische Präsident Macron hat der britischen Zeitung The Economist ein ausführliches Interview gegeben. In diesem Interview hat Macron ausführlich über die europäische Sicherheitspolitik und die Zukunft der europäischen politischen Ausrichtung gesprochen.

Interessant ist nun, was der Spiegel darüber berichtet hat und was er verschweigt. Macron hat in dem Interview fünf Kernaussagen getroffen, so will ich es mal nennen, der Spiegel hat aber nur über vier davon berichtet. Interessant ist also, welche Aussage Macrons der Spiegel unter den Tisch fallen ließ.

Zunächst hat der Spiegel darüber berichtet, dass der politische Zustand der Nato derzeit erbärmlich sei:…..